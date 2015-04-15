​В Баку проходит Саммит по лидерству в области безопасности и охраны труда

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку начал работу Саммит по лидерству в области безопасности и охраны труда.

Как сообщает Report, саммит проводится при поддержке Государственной службы инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения, и организационной поддержке Fleming Europe и Rovshan Oguz Group.

Спонсорами саммита являются British Safety Council, Nasot, Scott Safety, TWI, информационную поддержку оказывают агентство Report и ряд других местных и зарубежных средств массовой информации. Председательствует на саммите исполнительный директор Ryder Marsh Sharman (Швейцария) Эндрю Шарман.

Учредитель и президент Rovshan Oguz Group Хафиз Мустафаев рассказал об организации безопасного труда работников руководимой им компании, которая осуществляет деятельность, в основном, в строительном секторе, в сфере производства мебели и управляет 5-звездочным отелем в Огузском районе. По его словам, за последние 5 лет они столкнулись всего с одним несчастным случаем на производстве, который завершился ограничением трудоспособности одного сотрудника.

Заместитель председателя парламентского комитета по социальной политике Муса Ягублу отметил, что этика безопасности в местных компаниях находится на низком уровне. Причиной этого является отсутствие достаточных знаний в области рабочей этики и вопросов безопасности рабочего процесса.

Региональный президент по Азербайджану, Грузии, Турции BP Гордон Биррелл посвятил свою презентацию нормам безопасности рабочего процесса, планам компании в этой сфере, принципам работы с подрядчиками и основным требованиям.

Вице-президент SOCAR по добыче и транспортировке нефти и газа Рахман Гурбанов рассказал об организации безопасности на рабочих местах со стороны компании, просвещении сотрудников, обеспечении их медицинской страховкой.

Начальник Государственной службы инспекции труда министерства труда и социальной защиты населения Фуад Ализаде рассказал о статистике несчастных случаев, предпринимаемых в последнее время мерах, соответствующих статьях законодательства.

В первый день саммита выступили руководитель проекта немецкого Фонда социального страхования от несчастных случаев (DGUV) Свен Тимм, глобальный директор по устойчивому развитию ОТ, ООС и ПБ Molson Coors Brewing (США) Нейл Тонг и др. участники.

Отметим, что саммит продолжит работу 16 апреля.