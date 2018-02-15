В Баку проходит конференция "Инновационные промышленные тренды в Азербайджане: текущий потенциал, развитие и перспективы"

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Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Баку стартовала конференция на тему "Инновационные промышленные тренды Азербайджана: текущий потенциал, развитие и перспективы".

Как сообщает Report, вступительным словом мероприятие открыл заместитель министра экономики Ниязи Сафаров.

Он рассказал о реформах в Азербайджане, отметив, что в последнее время министерство экономики старается связать науку с практикой: "В частности, я могу привести в пример проект SOCAR Polymer. Азербайджан богат природными ресурсами. Думаю, мы должны производить конкурентоспособную продукцию".