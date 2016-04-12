​В Баку обсуждается государственная поддержка развития промышленности

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском бизнес-центре (ББЦ) проходит мероприятие на тему "Государственная поддержка развития промышленности". Как сообщает Report, мероприятие, проходящее при совместной организации Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и министерства экономики, открыл вступительным словом замминистра экономики Ниязи Сафаров.

Н.Сафаров заявил, что в последние годы ненефтяной сектор стабильно развивается: "Проводимые в целях развития местного бизнеса работы составляют основную часть нашей деятельности. Мы тесно сотрудничаем с SOCAR в данном вопросе и на сегодняшнем мероприятии будут представлены презентации проектов, реализуемых в рамках данного сотрудничества".

Вице-президент SOCAR по переработке Давид Мамедов в своем выступлении отметил, что, как показывают происходящие в последнее время процессы, экономика страны не может опираться в своем развитии только на нефтегазовую сферу: "Мы реализуем проект по ликвидации нефтеперерабатывающего завода "Азнефтйаг" и присоединении его к Бакинскому НПЗ имени Гейдара Алиева, который завершится в ближайшие пять лет. Это очередной этап перерабатывающей промышленности. Предпринимательство должно развиваться за счет конкуренции и SOCAR готов оказать всяческую поддержку предпринимателям в данном вопросе".