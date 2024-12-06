В Баку 75% токсичных выбросов приходится на долю транспортных средств

11:25

В Баку 75% токсичных выбросов в атмосферу приходится на долю транспортных средств.

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник управления ОАО "Темиз Шехер" Мирза Лачынов.

По его словам, реализация программ утилизации автотранспортных средств на государственном уровне имеет важное значение с точки зрения защиты окружающей среды: "Устаревшие и непригодные к использованию транспортные средства способствуют загрязнению воздуха, в том числе почвы и воды. Кроме этого, наносится ущерб окружающей среде при их разрозненной утилизации без соблюдения необходимых экологических требований. Исследования показывают, что только количество оксидов углерода, выбрасываемых транспортными средствами в атмосферу в нашей стране, составляет около 700 тыс. тонн в год. Это требует строгого контроля за соответствием транспортных средств экологическим нормам".

Кроме того, Лачынов сказал, что устаревшие транспортные средства создают риски и с точки зрения безопасности движения: "Транспортные средства, не отвечающие требованиям технической безопасности, приводят к увеличению числа ДТП. Учитывая вышесказанное, утилизация таких транспортных средств на государственном уровне уже является требованием современности".