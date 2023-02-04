В "AzerGold" состоялось совещание, посвященное итогам 2022 года

В Закрытом Акционерном Обществе (ЗАО) "AzerGold" состоялось совещание, посвященное итогам 2022 года и предстоящим задачам.

В Закрытом Акционерном Обществе (ЗАО) "AzerGold" состоялось совещание, посвященное итогам 2022 года и предстоящим задачам.

Как сообщает Report, выступивший на совещании председатель Правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов отметил, что прошедший год запомнился для нашей страны успешными результатами во всех сферах.

По его словам, несмотря на плановое снижение добычи и экспорта в связи с проведенной в 2022 году оптимизационной работой на Човдарском интегрированном региональном участке по переработке (ЧИРУП), где ЗАО ведет активную добывающую и производственную деятельность, как и ожидалось, достигнуто завершение отчетного года положительными показателями: "Годовая производственная мощность ЧИРУП была увеличена за счет увеличения производительности дробильного участка, что позволило ускорить добычу и дробление руд до требуемых размеров. В результате показатели добычи в прошлом году составили 62,1 тыс. унций золота и 223,1 тыс. унций серебра, добыча золота превысила план на 2%, а серебра - на 83%. В то же время созданы условия для дальнейшего улучшения показателей добычи и производства в ближайшие годы".

Говоря об операциях по продаже в 2022 году, председатель Правления отметил, что положительная динамика наблюдалась в объемах продаж золота и серебра как на международном, так и на внутреннем рынке. Общие показатели продаж драгоценностей в 2022 году составили 63,3 тыс. унций золота и 207,7 тыс. унций серебра. Тем самым был достигнут рост объемов продаж золота и серебра по сравнению с 2021 годом.

З.Ибрагимов довел до внимания, что на ЧИРУП проводятся интенсивные геологоразведочные работы с целью обеспечения непрерывности производственного процесса. Он подробно проинформировал о проведенных разведывательных работах в Дашкесанском и Балакенском районах, а также на территориях, расположенных на административной территории Восточно-Зангезурского региона и Нахчыванской Автономной Республики, и их предварительных результатах.

Закир Ибрагимов добавил, что за счет группы месторождений золота «Агйохуш» и месторождения золота «Марах», открытых в регионе геологами Общества, а также взятого на государственный баланс золотоносного месторождения «Тюлалар», которое было разведано во времена СССР, но не исследовано широко, и запасы которого были подтверждены в результате деятельности ЗАО, объем золота, которое может быть реализовано, на ЧИРУП вырос с 179 тыс. унций до 735 тыс. унций золота, в результате чего было достигнуто увеличение в четыре раза.

Председатель Правления подчеркнул, что в настоящее время на ЧИРУП, крупнейшем производственном проекте Общества, продолжаются работы по созданию соответствующей инфраструктуры для организации переработки сульфидных, высокосортных оксидных и транзитных руд методом чанового выщелачивания (Carbon in Leach- CIL).