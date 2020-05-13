​В Азербайджане начато производство дезинфекционного туннеля

ООО "Сумгайытский технологический парк" (СТП) и компания SmartHome начали совместное производство дезинфекционного туннеля.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, электронная система оборудования под брендом Elsmart производится SmartHome, а конструкция – в СТП.

Эти дезинфекционные туннели можно использовать не только в период пандемии, но и для профилактики сезонных бактерий и вирусов, а также инфекционных заболеваний, которые могут возникнуть в будущем. Дезинфекционные туннели предназначены для продажи как на отечественном, так и на зарубежных рынках.