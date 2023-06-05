В Азербайджанской промышленной корпорации произведено новое назначение

Назначен новый директор департамента производства и операций ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация".

Назначен новый директор департамента производства и операций ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация".

Как сообщает Report, на эту должность назначен Мулаим Сафаров.

Ранее он занимал должность заместителя директора этого департамента.

Напомним, что ОАО было создано в 2017 году с целью повышения эффективности управления государственным имуществом, формирования системы отчетности и контроля на основе принципов корпоративного управления, создания благоприятных кооперационных связей между государственными предприятиями. Его уставный капитал составляет 500 млн манатов.