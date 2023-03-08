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В Азербайджанской промышленной корпорации произошли кадровые перестановки

В Азербайджанской промышленной корпорации произошли кадровые перестановки Директор принадлежащего ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" ООО ASK Security Сейфулла Аббасов освобожден от занимаемой должности.
Промышленность
8 марта 2023 г. 13:00
В Азербайджанской промышленной корпорации произошли кадровые перестановки

Директор принадлежащего ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" ООО ASK Security Сейфулла Аббасов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, руководство компанией поручено Техрану Бабатову.

Сообщается, что Т.Бабатов ранее работал в Службе госбезопасности и ликвидированном министерстве нацбезопасности.

ASK Security было учреждено в 2008 году и его уставный капитал составляет 100 манатов. Компания обеспечивает охрану и безопасность нежилых объектов, принадлежащих промышленной корпорации и ее дочерним компаниям.

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Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası"nda kadr dəyişikliyi olub

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