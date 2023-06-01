В Азербайджане впервые произведут дноуглубительное судно

Сегодня в Баку подписано соглашение о трехстороннем сотрудничестве между резидентом Гарадагского промышленного парка - ООО "Бакинский судостроительный завод", ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и нидерландской компанией Damen Shipyards Go

Сегодня в Баку подписано соглашение о трехстороннем сотрудничестве между резидентом Гарадагского промышленного парка - ООО "Бакинский судостроительный завод", ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и нидерландской компанией Damen Shipyards Gorinchem B.V.

Как сообщает Report, соглашение подписали председатель правления "Бакинского судостроительного завода" Эльшад Нуриев, генеральный директор "Бакинского международного морского торгового порта" Талех Зиядов и генеральный директор Damen Shipyards Gorinchem B.V. Вадим Акимов.

Согласно документу, на Бакинском судостроительном заводе совместно с нидерландской компанией будет производиться дноуглубительное судно, которое будет иметь важное значение для устранения препятствий, возникающих в портах в результате падения уровня Каспийского моря.