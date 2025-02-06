В Азербайджане в этом году начнется производство электробусов

В этом году китайская компания BYD планирует запустить в Азербайджане производство электробусов.

В этом году китайская компания BYD планирует запустить в Азербайджане производство электробусов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития экономических зон Азербайджана Сеймур Адыгезалов.

По его словам, необходимая инфраструктура для производства уже создана, в ближайшее время планируется начать работы по монтажу производственной линии. Стоимость проекта составляет более 29 млн манатов.

Отметим, что в прошлом году подписано рамочное соглашение с BYD, гарантирующее обеспечение автобусного парка страны за счет местного производства.