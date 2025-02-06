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В Азербайджане в этом году начнется производство электробусов

В Азербайджане в этом году начнется производство электробусов В этом году китайская компания BYD планирует запустить в Азербайджане производство электробусов.
Промышленность
6 февраля 2025 г. 11:47
В Азербайджане в этом году начнется производство электробусов

В этом году китайская компания BYD планирует запустить в Азербайджане производство электробусов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития экономических зон Азербайджана Сеймур Адыгезалов.

По его словам, необходимая инфраструктура для производства уже создана, в ближайшее время планируется начать работы по монтажу производственной линии. Стоимость проекта составляет более 29 млн манатов.

Отметим, что в прошлом году подписано рамочное соглашение с BYD, гарантирующее обеспечение автобусного парка страны за счет местного производства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bu il elektrik mühərrikli avtobusların istehsalına başlayacaq

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