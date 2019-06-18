​В Азербайджане увеличилась доля промышленной продукции в ВВП

В 2018 году доля промышленной продукции в структуре ВВП Азербайджана составила 44,2%, а в первом квартале 2019 года - 46%.

Как сообщает Report, об этом говорилось на открытии центра выставки и продажи мебели в Масаллинском промышленном квартале.

Отмечено, что в прошлом году промышленное производство в Азербайджане увеличилось на 1,5%. Тенденция развития продолжается в этом году. Так, в первом квартале текущего года промышленное производство возросло на 4,4%, в том числе, в ненефтяной промышленности - на 15,6%.