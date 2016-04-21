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    В Азербайджане учредили День предпринимателей

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении "Дня предпринимателей" в Азербайджанской Республике.

    Как сообщает Report, документ был подписан учитывая возрастающую роль предпринимателей в экономике страны, исключительное значение развития предпринимательства в обеспечении занятости, в целях придания импульса усилению атмосферы поддержки предпринимательства в обществе.

    Согласно распоряжению, ежегодно 25 апреля будет отмечаться в Азербайджанской Республике как "День предпринимателей". 

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