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В Азербайджане создано Агентство по развитию экономических зон

В Азербайджане создано Агентство по развитию экономических зон Президент Ильхам Алиев подписал указ "О мерах по совершенствованию управления промышленными парками, промышленными кварталами и агропарками"
Промышленность
22 января 2021 г. 14:14
В Азербайджане создано Агентство по развитию экономических зон
Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев подписал указ "О мерах по совершенствованию управления промышленными парками, промышленными кварталами и агропарками".

Как сообщает Report, указ направлен на продолжение экономических реформ, проводимых в Азербайджанской Республике, дальнейшее совершенствование механизмов управления и контроля в области существующих промышленных парков, промышленных кварталов и агропарков в стране, повышение эффективности проводимых в этой сфере мероприятий, обеспечение более тесной координации и системности.

Указом на базе ООО "Сумгайытский химико-промышленный парк" при Министерстве экономики создано Агентство по развитию экономических зон со статусом юридического лица публичного права при Министерстве экономики.

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Версия на английском языке Azerbaijan establishes Agency for Development of Economic Zones
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi yaradıldı - FƏRMAN

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