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В Азербайджане совершенствуется управление в сфере использования месторождений нерудных полезных ископаемых

В Азербайджане совершенствуется управление в сфере использования месторождений нерудных полезных ископаемых Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о совершенствовании управления в сфере использования месторождений нерудных полезных ископаемых.
Промышленность
23 декабря 2024 г. 18:01
В Азербайджане совершенствуется управление в сфере использования месторождений нерудных полезных ископаемых

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о совершенствовании управления в сфере использования месторождений нерудных полезных ископаемых.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, ЗАО AzerGold должно с привлечением авторитетных международных консалтинговых компаний в течение четырех месяцев подготовить и представить главе государства предложения по анализу текущей ситуации в сфере эксплуатации месторождений нерудных полезных ископаемых, изучению соответствующего рынка и совершенствованию управления в этой области в зависимости от результатов анализов, а также в течение шести месяцев подготовить и представить в Кабинет министров предложения по совершенствованию национальных стандартов в области изучения, исследования, разведки, разработки и эксплуатации месторождений нерудных полезных ископаемых с учетом международных стандартов, и принять необходимые меры для решения других вопросов, вытекающих из распоряжения.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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