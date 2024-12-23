В Азербайджане совершенствуется управление в сфере использования месторождений нерудных полезных ископаемых

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о совершенствовании управления в сфере использования месторождений нерудных полезных ископаемых.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о совершенствовании управления в сфере использования месторождений нерудных полезных ископаемых.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, ЗАО AzerGold должно с привлечением авторитетных международных консалтинговых компаний в течение четырех месяцев подготовить и представить главе государства предложения по анализу текущей ситуации в сфере эксплуатации месторождений нерудных полезных ископаемых, изучению соответствующего рынка и совершенствованию управления в этой области в зависимости от результатов анализов, а также в течение шести месяцев подготовить и представить в Кабинет министров предложения по совершенствованию национальных стандартов в области изучения, исследования, разведки, разработки и эксплуатации месторождений нерудных полезных ископаемых с учетом международных стандартов, и принять необходимые меры для решения других вопросов, вытекающих из распоряжения.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.