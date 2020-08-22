В Азербайджане сократилось производство стройматериалов

В январе-июле этого года общая стоимость производства стройматериалов в Азербайджане снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,8% и составила 426,7 млн манатов

В январе-июле этого года общая стоимость производства стройматериалов в Азербайджане снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,8% и составила 426,7 млн манатов.

Об этом Report передает со ссылкой на Госкомитет по статистике.

По информации, за отчетный период производство строительного гипса увеличилось в 2,3 раза, строительного кирпича – на 19,7%, готовой бетонной смеси – на 6,5%, производство цемента снизилось на 2,7%, бетонных конструкций и изделий – на 25,6%, строительной извести – на 37,6%, обработанного мрамора, травертина, алебастра и изделий из них – на 38,6%, асфальта – на 44,8%, строительных блоков и кирпичей из искусственного камня и бетона – на 56,7%.