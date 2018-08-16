В Азербайджане сократилось производство драгоценных металлов

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле этого года в Азербайджане было произведено 2 588,7 кг золота.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 27,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

1 августа в стране запас готовой продукции составил 153,5 кг.

За последний год также снизилось производство серебра. Так, в течение 7 месяцев в стране было произведено 1 051,1 кг серебра, что в 5,3 раза меньше в годовом сравнении.

К концу июля в стране производство готовой продукции составило 64,2 кг.