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В Азербайджане сдано в эксплуатацию семь месторождений полезных ископаемых

В Азербайджане сдано в эксплуатацию семь месторождений полезных ископаемых Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана совместно с Государственным агентством по использованию минеральных сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов в очередн
Промышленность
3 августа 2022 г. 17:58
В Азербайджане сдано в эксплуатацию семь месторождений полезных ископаемых

Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана совместно с Государственным агентством по использованию минеральных сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов в очередной раз провели аукцион.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госслужбу.

Согласно информации, на аукцион выставлены 5 гектаров месторождения песчаника “Шурабад” в Хызинском районе, 3,66 гектара известняковых месторождений “Гюльбахт”, 13,72 гектара - “Вулкан”, 3 гектара - “Шахгая”, 15,68 гектара - “Карвансарай” в Гарадагском районе Баку, 1 гектар мраморного известнякового месторождения “Булаглы” в Дашкесанском районе и 1 гектар глиняного месторождения “Бабазенен 1” в Сальянском районе.

С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.

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