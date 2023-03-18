В Азербайджане проведена переоценка минеральных ресурсов двух месторождений

Суммарные запасы месторождений "Север-запад" и "Юг-восток" на железорудном участке "Дашкесан" были доведены со 117,6 млн тонн до 184,97 млн тонн.

Суммарные запасы месторождений "Север-запад" и "Юг-восток" на железорудном участке "Дашкесан" были доведены со 117,6 млн тонн до 184,97 млн тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на AzerGold, в результате переоценки минеральных ресурсов, проведенной в соответствии с современными стандартами, было достигнуто увеличение ресурсов, содержащихся в недрах земли, на 67,37 млн тонн.

"По этим двум месторождениям совместно с международным опытным консультантом из Великобритании Micon International разработан 21-летний план эксплуатации с применением современных технологий. Тем не менее, продолжаются разведочные работы на пяти месторождениях железорудного участка "Дашкесан" с целью увеличения сроков эксплуатации до 30 лет.

В соответствии с указанным планом эксплуатации, в рамках организации производства железной руды в период с 2025 по 2026 годы, с 2022 года были начаты работы по вскрытию и перемещению грунта для достижения железных пород, было добыто и собрано на складе 350 тыс. тонн руды. В текущем году, согласно плану эксплуатации, целью является добыча руды в объеме 1,66 млн тонн.

Производство железной руды направлено на замену перерабатываемого металлолома в стране высококачественным сырьем, снижение зависимости металлургической промышленности от импорта, а также на удовлетворение растущего спроса на стальную продукцию экспортного назначения. С этой целью предполагается создание новой производственной цепочки с экономически эффективными и оптимальными технологическими решениями. Производственная цепочка включает производство концентрата более высокого качества с содержанием железа 67%, а на следующем этапе – пеллет и железа прямого восстановления (DRI - Direct Reduced Iron) с содержанием железа 95% и горячего брикетного железа (HBI - Hot Briquetted Iron)", - говорится в информации.

Сообщается, что дочерняя компания ЗАО AzerGold - ООО Daşkəsən Dəmir Filiz (DDF) ведет успешную деятельность по эксплуатации крупнейших железорудных месторождений страны и региона. Анализ, проведенный для начала в кратчайшие сроки работ на железорудном участке "Дашкесан", включающем месторождения "Север-восток", "Север-запад", "Юг-восток", "Юг-запад", "Демиров", "Дардере", был завершен в прошлом году. В соответствии с детальным анализом определена возможность добычи железной руды на месторождениях "Север-запад" и "Юг-восток" открытым способом, а на других – шахтным методом. Учитывая, что в отличие от открытого способа добычи, эксплуатация шахтным методом является более сложным и длительным процессом, на первом этапе с целью получения более быстрых результатов была начата работа на месторождениях "Север-запад" и "Юг-восток".