​В Азербайджане промышленное производство выросло на 9%

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В мае текущего года в Азербайджане цены производителей промышленной продукции по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 9,3%, в том числе в сфере горнодобывающей промышленности - 10,5%, перерабатывающей промышленности - 2,8%.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана, в мае в сфере горнодобывающей промышленности цены производителей камня, песка, соли и другой продукции горнодобывающей промышленности сократились на 2,2%, производителей сырой нефти и природного газа повысились на 10,6%, металлических руд - 1,3%.

За отчетный месяц в сфере перерабатывающей промышленности цены производителей текстильной продукции снизились на 1,4%, строительных материалов - 0,1%. Цены производителей в сфере химической промышленности выросли на 14,9%, компьютеров и другого электронного оборудования - 4,5%, машин и оборудования - 3,9%, в сфере производства нефтяной продукции - 3,5%.

Цены в сфере производства одежды выросли на 2,7%, спиртных напитков - 2,5%, продовольственных товаров - 1,8%, деревоперерабатывающей промышленности - 1,5%, резины и пластиковых изделий - 0,5%, в металлургической промышленности и в сфере электрического оборудования - 0,2%, табачных изделий - 0,1%.

В течение месяца не наблюдалось изменений в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, водоснабжения, очистки и переработки отходов.