О нас

В Азербайджане промышленное производство выросло более чем на 2%

В Азербайджане промышленное производство выросло более чем на 2% В январе-октябре этого года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на 53,3 млрд манатов, что на 2,2% больше, чем за тот же период прошлого года.
Промышленность
16 ноября 2024 г. 13:58
В Азербайджане промышленное производство выросло более чем на 2%

В январе-октябре этого года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на 53,3 млрд манатов, что на 2,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за последний год производство продукции в нефтегазовом секторе увеличилось на 1,5%, а в ненефтегазовом - на 8,7%.

Согласно данным, 64% промышленной продукции произведено в добывающем секторе, 30,3% - в перерабатывающем секторе, 4,7% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 1% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В добывающем секторе добыча товарной нефти снизилась на 3,5%, тогда как добыча товарного газа выросла на 6,8%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке 10 ayda Azərbaycanda sənaye istehsalı 2 %-dən çox artıb

Самое читаемое

Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
13 ноября 2024 г. 15:31
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
13 ноября 2024 г. 11:00
СМИ: В ходе боевых действий в Газе погибли 188 журналистов
СМИ: В ходе боевых действий в Газе погибли 188 журналистов
10 ноября 2024 г. 08:56
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
12 ноября 2024 г. 09:13
Клэр Миранда: Климатическое финансирование должно быть увеличено до 5 трлн долларов в год
ФотоКлэр Миранда: Климатическое финансирование должно быть увеличено до 5 трлн долларов в год
11 ноября 2024 г. 11:22
Первая леди Мехрибан Алиева поделилась кадрами с конференции Молодежь на передовой борьбы с изменением климата в рамках COP29
ВидеоПервая леди Мехрибан Алиева поделилась кадрами с конференции "Молодежь на передовой борьбы с изменением климата" в рамках COP29
12 ноября 2024 г. 23:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi