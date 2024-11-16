В Азербайджане промышленное производство выросло более чем на 2%

В январе-октябре этого года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на 53,3 млрд манатов, что на 2,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

В январе-октябре этого года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на 53,3 млрд манатов, что на 2,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за последний год производство продукции в нефтегазовом секторе увеличилось на 1,5%, а в ненефтегазовом - на 8,7%.

Согласно данным, 64% промышленной продукции произведено в добывающем секторе, 30,3% - в перерабатывающем секторе, 4,7% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 1% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В добывающем секторе добыча товарной нефти снизилась на 3,5%, тогда как добыча товарного газа выросла на 6,8%.