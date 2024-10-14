В Азербайджане промышленное производство выросло более чем на 1%

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За январь-сентябрь текущего года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на 47,8 млрд манатов, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за последний год производство продукции в нефтегазовом секторе увеличилось на 0,6%, а в ненефтегазовом - на 8,7%.

По данным статистики, 64% промышленной продукции произведено в добывающем секторе, 30,2% - в перерабатывающем секторе, 4,8% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 1% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В добывающем секторе добыча товарной нефти снизилась на 4%, тогда как добыча товарного газа выросла на 5,2%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объемы производства выросли на 1%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 9,1%.