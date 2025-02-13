В Азербайджане промпроизводство в ненефтегазовом секторе выросло на 10%

В Азербайджане промпроизводство в ненефтегазовом секторе выросло на 10%

В январе текущего года в Азербайджане промпроизводство достигло 5,5 млрд манатов, что на 2,6% меньше показателя аналогичного периода 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за отчетный период производство продукции в нефтегазовом секторе снизилось на 4,5%, в ненефтегазовом секторе – увеличилось на 9,9%.

61% промышленной продукции произведен в горнодобывающем секторе, 31,9% - в обрабатывающем секторе, 6,3% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,8% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В горнодобывающем секторе добыча товарной нефти снизилась на 6,6%, а добыча товарного газа - на 4,8%.

Объем производства в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром увеличился на 5,4%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – на 32,4%.