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В Азербайджане производство стройматериалов увеличилось на 47%

В Азербайджане производство стройматериалов увеличилось на 47% В январе-июле этого года общая стоимость производства стройматериалов в Азербайджане выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46,7% и составила 446,3 млн манатов.
Промышленность
18 августа 2021 г. 15:16
В Азербайджане производство стройматериалов увеличилось на 47%

В январе-июле этого года общая стоимость производства стройматериалов в Азербайджане выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46,7% и составила 446,3 млн манатов.

Об этом передает Report со ссылкой на Госкомстат.

По информации, за отчетный период производство обработанного мрамора, травертина, алебастра и изделий из них увеличилось на 72,2%, строительных блоков и кирпичей из искусственного камня и бетона – на 72,1%, готовой бетонной смеси – на 40,6%, строительного гипса – на 38,3%, строительной извести – на 19,9%, строительного кирпича – на 13,7%, цемента – на 4,3%, производство асфальта сократилось на 33,2%.

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Версия на английском языке Production of construction materials in Azerbaijan rises by 47%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda tikinti materialların istehsalı 47 % artıb

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