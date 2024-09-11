В Азербайджане за 8 месяцев произведено промышленной продукции на 42 млрд манатов

В январе-августе этого года промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями в Азербайджане было произведено промышленной продукции на 42,4 млрд манатов.

В январе-августе этого года промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями в Азербайджане произведено промышленной продукции на 42,4 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно данным, по сравнению с тем же периодом прошлого года производство продукции в нефтегазовом секторе осталось на том же уровне, а в ненефтегазовом секторе увеличилось на 7,8%.

64,4% промышленной продукции было произведено в добывающем секторе, 29,9% - в обрабатывающем секторе, 4,8% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,9% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В добывающем секторе добыча товарной нефти снизилась на 4,4%, а добыча товарного газа увеличилась на 4,1%.