О нас

В Азербайджане за 8 месяцев произведено промышленной продукции на 42 млрд манатов

В Азербайджане за 8 месяцев произведено промышленной продукции на 42 млрд манатов В январе-августе этого года промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями в Азербайджане было произведено промышленной продукции на 42,4 млрд манатов.
Промышленность
11 сентября 2024 г. 12:49
В Азербайджане за 8 месяцев произведено промышленной продукции на 42 млрд манатов

В январе-августе этого года промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями в Азербайджане произведено промышленной продукции на 42,4 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно данным, по сравнению с тем же периодом прошлого года производство продукции в нефтегазовом секторе осталось на том же уровне, а в ненефтегазовом секторе увеличилось на 7,8%.

64,4% промышленной продукции было произведено в добывающем секторе, 29,9% - в обрабатывающем секторе, 4,8% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,9% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В добывающем секторе добыча товарной нефти снизилась на 4,4%, а добыча товарного газа увеличилась на 4,1%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 8 ayda 42 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilib

Экслюзивные новости

Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
9 сентября 2024 г. 13:11
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi