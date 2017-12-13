В Азербайджане произведено промышленной продукции на 35,7 млрд манатов в этом году

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь текущего года в промышленном секторе Азербайджана произведено продукции на 35,7 млрд манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем производства продукции в ненефтяном секторе вырос на 3,5%, в нефтяном секторе сократился на 5%.

Согласно статданным, 69,9% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 24,9% - перерабатывающем секторе, 4,4% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,8% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча металлических руд в секторе горнорудной промышленности увеличилась в 2,9 раза, нефти сократилась на 6,2%, товарного газа – на 2,2%.

В перерабатывающей отрасли производство продовольственных товаров выросло на 0,6%, напитков – 22,8%, табачных изделий – 6%, изделий текстильной промышленности – 47,8%, одежды – 31,3%, дерева и изделий из дерева – 32,9%, продукции химической промышленности – 20,8%, фармацевтической продукции – в 2,5 раза, резины и пластиковых изделий – 91,4%, строительных материалов – 29,8%, компьютеров и электронных товаров – 28,5%, электрического оборудования – 50,1%, машин и оборудования – 38,7%, иных транспортных средств – 19,9%, мебели – 17,8%.

Помимо этого, производство кожи и изделий из кожи, обуви сократилось на 2,8%, бумаги и картона – 1,1%, изделий металлургической промышленности – 9,9%, готовых металлургических изделий – 14,9%, установки и ремонта машин и оборудования – 46,6%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром наблюдается спад на 1,6%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 1,4%.