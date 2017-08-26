В Азербайджане произведено одежды на 44 млн. манатов

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Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле этого года в Азербайджане произведено одежды на 44 188,5 тыс. манатов.

Как сообщили Report в Госкомстате, производство одежды по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 49%.

В отчетный период произведено 166,5 тыс. единиц верхнего трикотажа, 377,4 тыс. единиц нижнего трикотажа, 1 430,4 тыс. пар носков, 170,5 тыс. единиц костюмов и комплектов для мужчин.

В июле по сравнению с июнем в ценах на одежду наблюдается относительный спад на 0,4%. В отчетный период цена на одежду в годовом сравнении выросло на 18,3%.