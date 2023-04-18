Продлены льготы на импорт материалов для изготовления медицинских масок

Импортируемое сырье для производства медицинских масок в Азербайджане освобождено от таможенной пошлины до 31 декабря 2030 года.

Импортируемое сырье для производства медицинских масок в Азербайджане освобождено от таможенной пошлины до 31 декабря 2030 года.

Как сообщает Report, это отражено в решении Кабинета министров о внесении изменений в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин".

Согласно поправке, срок освобождения от таможенной пошлины на импорт трех различных форм материалов для производства медицинских (хирургических) масок продлен до 31 декабря 2030 года.

Это второе продление льготы для данной категории товаров. Ранее 5 ноября 2022 года Кабмин продлил срок действия льготы до конца 2024 года.