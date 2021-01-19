В Азербайджане открыто новое золотомедное месторождение

В результате буровых работ были обнаружены три минерализованные зоны, в целом было пробурено 12 скважин на глубине 6 775 метров

Британская компания Anglo Asian Mining Plc, занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, открыла новое золотомедное месторождение "Зафар" в центральной части контрактной зоны "Гедабек".

Как передает Report, об этом говорится на официальном сайте компании.

По информации, в результате буровых работ были обнаружены три минерализованные зоны, в целом было пробурено 12 скважин на глубине 6 775 метров.

Сообщается, что на новом месторождении в настоящее время продолжаются буровые работы и при необходимости будут выполнены геофизические работы: "Согласно результатам работ 2020-го года, по предварительным оценкам, потенциал месторождения составляет примерно 6 млн тон минерализованного камня".

По словам гендиректора и президента компании Anglo-Asian Mining Plc Рза Везири, компания проводит работу для оценки запасов нового месторождения в соответствии с Кодексом JORC и определения путей наилучшего способа коммерциализации территории.

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в Азербайджане в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на месторождении "Гедабек" началась в 2009 году.