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В Азербайджане открыто новое золотомедное месторождение

В Азербайджане открыто новое золотомедное месторождение В результате буровых работ были обнаружены три минерализованные зоны, в целом было пробурено 12 скважин на глубине 6 775 метров
Промышленность
19 января 2021 г. 17:02
В Азербайджане открыто новое золотомедное месторождение

Британская компания Anglo Asian Mining Plc, занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, открыла новое золотомедное месторождение "Зафар" в центральной части контрактной зоны "Гедабек".

Как передает Report, об этом говорится на официальном сайте компании.

По информации, в результате буровых работ были обнаружены три минерализованные зоны, в целом было пробурено 12 скважин на глубине 6 775 метров.

Сообщается, что на новом месторождении в настоящее время продолжаются буровые работы и при необходимости будут выполнены геофизические работы: "Согласно результатам работ 2020-го года, по предварительным оценкам, потенциал месторождения составляет примерно 6 млн тон минерализованного камня".

По словам гендиректора и президента компании Anglo-Asian Mining Plc Рза Везири, компания проводит работу для оценки запасов нового месторождения в соответствии с Кодексом JORC и определения путей наилучшего способа коммерциализации территории.

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в Азербайджане в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на месторождении "Гедабек" началась в 2009 году.

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Версия на английском языке New gold-copper deposit Zafer discovered in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni “Zəfər” qızıl-mis yatağı kəşf edilib

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