В Азербайджане обнаружено новое месторождение золота

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, обнаружили новые залежи золота в пределах Гедабекского месторождения. Как сообщает Report, новое месторождение названо "Угур".

Исследования дают основание предполагать, что извлечение золота на территории составит примерно 87%.

Генеральный директор компании Реза Вазири придал большое значение этому месторождению: “Anglo-Asian занимает верную позицию, которая позволит ей создать условия для длительной добычи с Гедабекского месторождения”.

По информации, результаты примерно 20 тестов показали, что драгоценный металл расположен примерно на глубине 360 м. В будущем зону разведки “Угур” планируется расширить до 1 500 м к югу.

Anglo-Asian Mining Plc. приступит к основным работам в 2017 году.