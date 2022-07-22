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В Азербайджане ненефтегазовая промышленность будет ежегодно расти в среднем на 8,3%

В Азербайджане ненефтегазовая промышленность будет ежегодно расти в среднем на 8,3% В Азербайджане в ближайшие 5 лет ненефтегазовая промышленность будет ежегодно расти в среднем на 8,3%, доля промышленных зон в ненефтегазовой промышленности составит 15 %, а в экспорте ненефтегазовой промышленности - 25%.
Промышленность
22 июля 2022 г. 14:01
В Азербайджане ненефтегазовая промышленность будет ежегодно расти в среднем на 8,3%

В Азербайджане в ближайшие 5 лет ненефтегазовая промышленность будет ежегодно расти в среднем на 8,3%, доля промышленных зон в ненефтегазовой промышленности составит 15 %, а в экспорте ненефтегазовой промышленности - 25%.

Как сообщает Report, об этом говорится в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы".

"В секторе информации и связи будет наблюдаться рост в среднем более 10% в год, а в строительном секторе - около 3%. Добавленная стоимость в секторе размещения туристов и общественного питания в 2026 году увеличится в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом", - говорится в документе.

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Версия на английском языке Azerbaijan's non-oil/gas industry to grow by average 8.3% annually in next five years
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yaxın 5 ildə qeyri-neft/qaz sənayesi hər il orta hesabla 8,3 % artacaq

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