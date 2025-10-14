В Азербайджане некоторые промкварталы будут приватизированы - ЭКСКЛЮЗИВ
Промышленность
- 14 октября, 2025
- 14:55
Планируется приватизация Нефтчалинского, Масаллинского и Сабирабадского промышленных кварталов, находящихся в ведении Агентства развития экономических зон.
Об этом Report сообщил пресс-секретарь Агентства Эльчин Казымлы.
По его словам, инициаторы могут взять на себя управление этими промышленными кварталами, однако ведомство будет координировать деятельность частных промкварталов:
"Это включает анализ бизнес-планов предпринимателей, желающих стать резидентами, и другие процедуры. Управление же будет доверено непосредственно инициаторам. Резиденты частных промышленных кварталов смогут пользоваться предоставляемыми государством налоговыми и таможенными льготами на основании документа о поощрении инвестиций".
