В Азербайджане начинается реализация проекта "Shusha talks"

Министерство культуры Азербайджана со следующего месяца начнет реализацию проекта под названием "Shusha talks".

Министерство культуры Азербайджана со следующего месяца начнет реализацию проекта под названием "Shusha talks".

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов в ходе общественного обсуждения на тему "Вызовы и бизнес-возможности в креативной индустрии".

"Возвращение креативной индустрии на освобожденные от оккупации территории Азербайджана очень значимо. Этот год объявлен в стране "Годом Шуши", и мы хотим, чтобы задействованная в сфере креативной индустрии молодежь поддержала нас. В рамках нового проекта мы пригласим в Шушу представителей креативной индустрии", - отметил министр.