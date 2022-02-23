В Азербайджане начинается реализация проекта "Shusha talks"

Министерство культуры Азербайджана со следующего месяца начнет реализацию проекта под названием "Shusha talks".
Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов в ходе общественного обсуждения на тему "Вызовы и бизнес-возможности в креативной индустрии".
"Возвращение креативной индустрии на освобожденные от оккупации территории Азербайджана очень значимо. Этот год объявлен в стране "Годом Шуши", и мы хотим, чтобы задействованная в сфере креативной индустрии молодежь поддержала нас. В рамках нового проекта мы пригласим в Шушу представителей креативной индустрии", - отметил министр.