О нас
Аудио новости

В Азербайджане начинается реализация проекта "Shusha talks"

В Азербайджане начинается реализация проекта "Shusha talks" Министерство культуры Азербайджана со следующего месяца начнет реализацию проекта под названием "Shusha talks".
Промышленность
23 февраля 2022 г. 11:21
В Азербайджане начинается реализация проекта Shusha talks

Министерство культуры Азербайджана со следующего месяца начнет реализацию проекта под названием "Shusha talks".

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов в ходе общественного обсуждения на тему "Вызовы и бизнес-возможности в креативной индустрии".

"Возвращение креативной индустрии на освобожденные от оккупации территории Азербайджана очень значимо. Этот год объявлен в стране "Годом Шуши", и мы хотим, чтобы задействованная в сфере креативной индустрии молодежь поддержала нас. В рамках нового проекта мы пригласим в Шушу представителей креативной индустрии", - отметил министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan launches Shusha talks project
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Shusha talks” adlı layihənin icrasına başlanılır

Самое важное

Лидер России: Мы признательны азербайджанскому руководству
Лидер России: Мы признательны азербайджанскому руководству
23 февраля 2022 г. 00:18
Россия и Азербайджан проведут безотлагательные консультации в случае угрозы интересам безопасности
Россия и Азербайджан проведут безотлагательные консультации в случае угрозы интересам безопасности
22 февраля 2022 г. 22:27
Путин: Декларация о союзническом взаимодействии станет новым этапом в отношениях
Путин: Декларация о союзническом взаимодействии станет новым этапом в отношениях
22 февраля 2022 г. 16:37
Лавров: На Каспийском саммите примут хороший пакет документов
Лавров: На Каспийском саммите примут хороший пакет документов
22 февраля 2022 г. 14:41
Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать ДНР и ЛНР
Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать "ДНР" и "ЛНР"
22 февраля 2022 г. 14:36
Информационное агентство Report удостоено награды Генпрокуратуры
ФотоИнформационное агентство Report удостоено награды Генпрокуратуры
22 февраля 2022 г. 11:33
Президенты Азербайджана и России подпишут декларацию о союзническом взаимодействии
Президенты Азербайджана и России подпишут декларацию о союзническом взаимодействии
21 февраля 2022 г. 16:32
Обнародован график приема граждан на март
Обнародован график приема граждан на март
21 февраля 2022 г. 16:03
Президент дал поручения по интенсивному ведению переговоров по соглашению о сотрудничестве с ЕС
Президент дал поручения по интенсивному ведению переговоров по соглашению о сотрудничестве с ЕС
21 февраля 2022 г. 13:02
Минуло пять лет с назначения Мехрибан Алиевой на пост Первого вице-президента Азербайджана
Минуло пять лет с назначения Мехрибан Алиевой на пост Первого вице-президента Азербайджана
21 февраля 2022 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi