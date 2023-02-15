В Азербайджане начато строительство первого завода по производству взрывчатых веществ промназначения

ООО "AzerBlast", дочерняя компания ЗАО "AzerGold", приступила к строительству в городе Гянджа завода по производству промышленно важных взрывчатых веществ. Как сообщает Report со ссылкой на AzerGold, производственный объект общей площадью 5 665

Дочерняя компания Закрытого акционерного общества (ЗАО) «AzerGold» общество с ограниченной ответственностью (ООО) «AzerBlast» начало в Гяндже строительство первого в Азербайджане завода по производству взрывчатых веществ промышленного назначения.



Как сообщает Report со ссылкой на AzerGold, производственное предприятие общей площадью 5 665 квадратных метров в соответствии с государственной политикой социально-экономического развития регионов строится в Кяпазском районе на площади 15 гектаров.

Строительство завода, годовая производственная мощность которого оценивается в 31 000 тонн, планируется завершить до конца текущего года, после чего ввести его в эксплуатацию. На предприятии, на котором будут внедрены современные технологии производства, будет осуществляться производство взрывчатых веществ типов H-ANFO и ANFO, применяемых, в частности, в горнодобывающей и строительной отраслях. На начальном этапе планируется производить 500 тонн взрывчатых веществ в месяц и 6 000 тонн в год в соответствии с текущим спросом по всей стране. В последующие годы также планируется увеличить объемы производства в соответствии с растущим спросом, а на следующем этапе реализовать продукцию на зарубежных рынках, внеся тем самым свой вклад в ненефтяной экспорт нашей страны.

Главная цель проекта – удовлетворение спроса на гражданские взрывчатые вещества, используемые в процессе добычи полезных ископаемых и других отраслях промышленности, устранение зависимости от импорта путем обеспечения бесперебойной цепочки поставок для горнодобывающих, а также строительных предприятий, а также создание новых рабочих мест в регионе.

Отметим, что ООО «AzerBlast» было создано на основе модели государственно-частного партнерства и зарегистрировано 9 марта 2021 года. ООО, специализирующееся на производстве взрывчатых веществ промышленного значения, является дочерней компанией ЗАО «AzerGold». 51 проц от общей доли компании принадлежит ЗАО «AzerGold», 49 проц – ООО «DM Servis».