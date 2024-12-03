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В Азербайджане начались первые выплаты за утилизацию транспортных средств

В Азербайджане начались первые выплаты за утилизацию транспортных средств В Азербайджане для упрощения процесса утилизации автомобилей запущен портал www.nvu.gov.az.
Промышленность
3 декабря 2024 г. 19:05
В Азербайджане начались первые выплаты за утилизацию транспортных средств

В Азербайджане для упрощения процесса утилизации автомобилей запущен портал www.nvu.gov.az.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Темиз шехер".

За прошедший период 30 транспортных средств были отправлены на утилизацию, а владельцам произведены выплаты по установленной классификации.

В компании отметили, что по статистике каждый пятый автомобиль в республике не соответствует экологическим и техническим стандартам.

С учетом этого, в рамках "Государственной программы по безопасности дорожного движения в Азербайджане на 2019-2023 годы" была разработана система утилизации автомобилей. В результате внесены изменения и дополнения в более чем 10 законодательных актов, а с сентября текущего года начали действовать положения закона "Об отходах".

"ООО "Fors", зарегистрированное в реестре утилизаторов, соответствует требованиям утилизационной деятельности и уже принимает транспортные средства, срок эксплуатации которых истек", - говорится в сообщении.

В январе Кабмин установил размер выплат за утилизацию транспортных средств.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda nəqliyyat vasitələrinin utilizasiyası ilə bağlı ilk ödənişlər edilib

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