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В Азербайджане месторождения будут сдавать в эксплуатацию через аукционы

В Азербайджане месторождения будут сдавать в эксплуатацию через аукционы После переоценки месторождений полезных ископаемых на освобожденных территориях, планируется ввести их в эксплуатацию посредством аукционов
Промышленность
16 февраля 2021 г. 13:39
В Азербайджане месторождения будут сдавать в эксплуатацию через аукционы
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Впервые в Азербайджане предусмотрена сдача месторождений полезных ископаемых в эксплуатацию путем аукционов.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении министерствами экономики и экологии и природных ресурсов.

В связи с этим было достигнуто соглашение между центром по организации аукционов Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и Государственным агентством по использованию минеральных сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов. Цель - расширение конкурентной экономической среды в регионах на основе принципов устойчивого развития, рациональное использование природных ресурсов, формирование системы экологической безопасности, обеспечивающей надежную охрану окружающей среды.

Первоначально в порядке аукциона предполагается сдать в эксплуатацию месторождения, расположенные в Агджабединском, Бейлаганском, Геранбойском, Гейгельском, Газахском, Товузском районах. После переоценки месторождений полезных ископаемых на освобожденных территориях, планируется ввести их в эксплуатацию посредством аукционов.

Подробная информация об условиях аукциона, месторождениях полезных ископаемых, которые будут введены в эксплуатацию, будет размещена на веб-сайте ГСИВ заранее (emlak.gov.az) и на портале приватизации (privatization.az).

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