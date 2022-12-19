В Азербайджане меняется определение резидента технологического парка

В Азербайджане резидентами технопарка будут считаться также юридические лица, получившие свидетельство о регистрации в технологическом парке в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти, и осуществляющие деятельность за пределами

В Азербайджане резидентами технопарка будут считаться также юридические лица, получившие свидетельство о регистрации в технологическом парке в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти, и осуществляющие деятельность за пределами технологического парка, или физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Согласно документу, подоходный налог с ежемесячного дохода от наемного труда физических лиц, работающих у налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по системной интеграции, разработке программного обеспечения за пределами технопарка, но в качестве резидента технопарка, с 1 января будущего года в течение 3 лет будет взиматься по ставке 0% до 8 тыс. манатов, при превышении 8 тыс. манатов - по ставке 5%, а с 1 января 2026 года на последующие 7 лет - по ставке 5% независимо от суммы дохода.