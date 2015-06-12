​В Азербайджане добыча золота увеличилась на 34%

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане за январь-май текущего года добыча золота увеличилась на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 902,9 кг.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за отчетный период наблюдается сокращение объемов добычи серебра. Так, добыча сократилась на 82,9% и составила 25,3 кг.

За анализируемый период объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,9 млн. манатов.

Напомним, что в Азербайджане добыча золота в годовом исчислении увеличилась на 15,6% и в 2014 году составила 1 872,5 кг.

В Азербайджане золото и серебро добывается в рамках договора типа PSA (о долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. Договор предусматривает разработку 6 месторождений: в Нахчыване - 1, Гедабеке - 2, Кельбаджаре и Зангилане, которые в настоящее время находятся под армянской оккупацией - 3. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании "Anglo Asian Mining Plc." - 49%. Первая добыча золота в Гедабекском месторождении началась в 2009 году.

Отметим, что в 2014 году в Азербайджане открыто несколько месторождений золота. В настоящее время на этих месторождениях ведутся расчетные работы.