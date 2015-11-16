​В Азербайджане цены производителей сырой нефти выросли на 1,6%

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В октябре текущего года в Азербайджане цены производителей в сфере горнодобывающей промышленной продукции выросли на 1,6%. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, цены производителей в сфере перерабатывающей промышленности снизились на 0,8%.

Цены производителей в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, водоснабжения, очистки и переработки отходов не изменились.

В целом, цены производителей промышленной продукции по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,2%. В сфере горнодобывающей промышленности цены производителей сырой нефти выросли на 1,6%, остальные цены остались стабильными.

За отчетный месяц в сфере перерабатывающей промышленности цены производителей алкогольных напитков выросли на 3,5%, продовольственных товаров - 1,0%, резины и пластиковых изделий - 0,6%, производства мебели - 0,2%. В сфере химической промышленности цены производителей снизились на 6,9%, производства строительных материалов - 2,1%, нефтепродуктов - 1,5%, деревообрабатывающей промышленности - 0,7%, производства табачных изделий - 0,1%. В сфере перерабатывающей промышленности по другим видам деятельности серьезных изменений цен производителей не наблюдалось.