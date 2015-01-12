В Азербайджане наблюдается снижение в производстве стройматериалов

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ По сравнению с ноябрем 2014 года в декабре цена производителя промышленной продукции упала на 19,6%, цены производителя по горной и перерабатывающей промышленности упали, соответственно, на 22,3 и 2,1%.

Как сообщает Report, информация по этому поводу поступила из Госкомстата.

В декабре в ценах производителя в секторе горной промышленности по производству сырой нефти и природному газу наблюдался спад на 22,4%. Упали также цены на добычу металлических руд (3,2%), а также цены производителя по производству товаров горной промышленности, в том числе цены на камень, песок, гравий, соль упали на 0,4%.

За отчетный месяц цены производителя в перерабатывающей промышленности по производству нефтепродуктов возросли на 3,6%, по производству резины и пластиковых изделий - на 1%, стройматериалов - на 0,7%, по химической промышленности - на 0,4%, по производству продовольствия, деревообрабатывающей и металлургической промышленности - на 0,1%, по текстильной промышленности - на 1,9%, по производству напитков - на 0,5%, производству одежды - на 0,1%.

В течение месяца в производстве, раздаче и снабжении электроэнергии, газа и пара, водоснабжении, обработке отходов изменений не произошло.