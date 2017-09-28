Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В рамках XXIII Азербайджанской международной выставки здравоохранения (BIHE 2017) в Баку министерство экономики и ООО Hayat Pharm подписали меморандум о взаимопонимании по поддержке создания и развития фармацевтической промышленности.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства.

Документ подписали заместитель министра экономики Ниязи Сафаров и генеральный директор Hayat Pharm Рамин Гаджиев.

Согласно документу, в Азербайджане будет создана Ассоциация производителей фармацевтической продукции, подготовлены предложения по продвижению экспорта фармацевтической продукции, поощрению инвестирования в новые фармацевтические продукты и научно-исследовательскую деятельность в этой области.

Отметим, что Hayat Pharm впервые участвует в Азербайджанской международной выставке здравоохранения. Hayat Pharm - совместное азербайджано-российское предприятие, которое будет производить фармацевтическую продукцию в Пираллахинском промышленном парке. Азербайджанская компания Vita-A владеет 45%, Азербайджанская инвестиционная компания - 10%, российская компания "Р-Фарм" - 45% совместного предприятия.