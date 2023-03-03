В Австрии проходит выставка азербайджанских ковров

В Азербайджанском культурном центре в Вене, столице Австрии, проходит выставка ковров производства ОАО “Азерхалча”.

В Азербайджанском культурном центре в Вене, столице Австрии, проходит выставка ковров производства ОАО “Азерхалча”.

Как сообщает Report, целью выставки является продвижение в Европе искусства и школ ковроткачества, тесно связанных с богатым культурным наследием Азербайджана, образом жизни и древними традициями нашего народа.

На выставке представлены многочисленные образцы ковров классического и современного дизайна, относящиеся к различным школам ковроткачества Азербайджана. Также на большом экране демонстрируется фильм, рассказывающий об искусстве ковроткачества, а также о наших известных ткачах.