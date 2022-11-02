В Агдамском промышленном парке статус резидента получили еще 4 хозяйствующих субъекта

В Агдамском промышленном парке еще четырем хозяйствующим субъектам присвоен статус резидента, общее число резидентов достигло 11.
Как сообщает Report, об этом в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"На 4 предприятиях (ООО "Rail Trans Service", ООО "Mister Decor", АО "Almet Holding" и ООО "Eel Electric") с общим объемом инвестиций 27 млн манатов будет создано более 250 постоянных рабочих мест", - отметил министр.
Напомним, что Агдамский промышленный парк был создан на площади 190 га указом президента Ильхама Алиева от 28 мая 2021 года.
В Агдамском промышленном парке статус резидента получили еще 4 хозяйствующих субъектаВ Агдамском промышленном парке статус резидента получили еще 4 хозяйствующих субъекта В Агдамском промышленном парке еще четырем хозяйствующим субъектам присвоен статус резидента, общее число резидентов достигло 11. Как сообщает Report, об этом в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров. "На 4 предприятиях (
Промышленность
2 ноября 2022 г. 11:27
https://static.report.az/photo/bdeb7505-3036-3de6-944e-20d37bde6c37.jpg
В Агдамском промышленном парке еще четырем хозяйствующим субъектам присвоен статус резидента, общее число резидентов достигло 11.
Версия на английском языке Four entrepreneurship entities obtain resident status in Aghdam Industrial Park
Версия на азербайджанском языке Ağdam Sənaye Parkında daha 4 sahibkarlıq subyektinə rezident statusu verilib