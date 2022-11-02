В Агдамском промышленном парке статус резидента получили еще 4 хозяйствующих субъекта

В Агдамском промышленном парке еще четырем хозяйствующим субъектам присвоен статус резидента, общее число резидентов достигло 11. Как сообщает Report, об этом в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров. "На 4 предприятиях (

В Агдамском промышленном парке еще четырем хозяйствующим субъектам присвоен статус резидента, общее число резидентов достигло 11.



Как сообщает Report, об этом в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.



"На 4 предприятиях (ООО "Rail Trans Service", ООО "Mister Decor", АО "Almet Holding" и ООО "Eel Electric") с общим объемом инвестиций 27 млн манатов будет создано более 250 постоянных рабочих мест", - отметил министр.



Напомним, что Агдамский промышленный парк был создан на площади 190 га указом президента Ильхама Алиева от 28 мая 2021 года.