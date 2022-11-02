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В Агдамском промышленном парке статус резидента получили еще 4 хозяйствующих субъекта

В Агдамском промышленном парке статус резидента получили еще 4 хозяйствующих субъекта В Агдамском промышленном парке еще четырем хозяйствующим субъектам присвоен статус резидента, общее число резидентов достигло 11. Как сообщает Report, об этом в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров. "На 4 предприятиях (
Промышленность
2 ноября 2022 г. 11:27
В Агдамском промышленном парке статус резидента получили еще 4 хозяйствующих субъекта

В Агдамском промышленном парке еще четырем хозяйствующим субъектам присвоен статус резидента, общее число резидентов достигло 11.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На 4 предприятиях (ООО "Rail Trans Service", ООО "Mister Decor", АО "Almet Holding" и ООО "Eel Electric") с общим объемом инвестиций 27 млн манатов будет создано более 250 постоянных рабочих мест", - отметил министр.

Напомним, что Агдамский промышленный парк был создан на площади 190 га указом президента Ильхама Алиева от 28 мая 2021 года.

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Версия на английском языке Four entrepreneurship entities obtain resident status in Aghdam Industrial Park
Версия на азербайджанском языке Ağdam Sənaye Parkında daha 4 sahibkarlıq subyektinə rezident statusu verilib

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