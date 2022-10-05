В Агдамском промпарке установлено еще восемь модульных общежитий

Для комфортной деятельности резидентов Агдамского промышленного парка при Агентстве по развитию экономических зон Министерства экономики в мобильном городке установлены еще восемь модульных общежитий (на 40 человек).

Для комфортной деятельности резидентов Агдамского промышленного парка при Агентстве по развитию экономических зон Министерства экономики в мобильном городке установлены еще восемь модульных общежитий (на 40 человек).

Как передает Report, об этом сообщили в Агентстве.

Таким образом, количество общежитий модульного типа в промпарке достигло 16 (на 80 человек).

В настоящее время на территории парка ведутся работы по строительству административного здания. В здании будут располагаться конференц-зал, современные офисные помещения, учебный центр, лаборатория и пр. Предпринимателям будут предоставляться страховые, банковские и таможенные услуги.