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В Агдамском промпарке еще двум компаниям присвоен статус резидента

В Агдамском промпарке еще двум компаниям присвоен статус резидента В Агдамском промышленном парке еще двум предпринимателям присвоен статус резидента, таким образом количество резидентов возросло до семи.
Промышленность
27 апреля 2022 г. 18:03
В Агдамском промпарке еще двум компаниям присвоен статус резидента

В Агдамском промышленном парке еще двум предпринимателям присвоен статус резидента, таким образом количество резидентов возросло до семи.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

"ООО Prof-Dam построит на 2 гектарах территории предприятие по производству различных видов кровельных покрытий, ООО Metkons будет заниматься производством вентиляционного, противопожарного оборудования и различных металлических изделий. Реализация проектов с инвестиционной стоимостью около 9 млн манатов обеспечит постоянной работой 85 человек", - сказал министр.

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Версия на английском языке Two more companies get resident status in Agdam Industrial Park
Версия на азербайджанском языке Ağdam Sənaye Parkında daha iki şirkətə rezidentlik statusu verilib

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