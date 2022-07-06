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В Агдамском промпарке до конца этого года начнутся строительные работы

В Агдамском промпарке до конца этого года начнутся строительные работы До конца этого года 9 предприятий приступят к строительным работам на отведенной для резидентов территории Агдамского промышленного парка.
Промышленность
6 июля 2022 г. 16:43
В Агдамском промпарке до конца этого года начнутся строительные работы

До конца этого года 9 предприятий приступят к строительным работам на отведенной для резидентов территории Агдамского промышленного парка.

Об этом Report заявил заместитель председателя правления Агентства по развитию экономических зон при Минэкономики Эльхан Шириев.

"На территории парка начался снос старых строений, на некоторых участках снос не требуется. Два предприятия планируют начать строительные работы к концу июля, а остальные - до конца года. Для того чтобы стать резидентами парка, предприниматели представили 15 проектов общей инвестиционной стоимостью более 60 млн манатов. Эти проекты связаны с переработкой хлопка, производством хлопкового масла, а также строительных материалов, продуктов питания и молочной продукции", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ağdam Sənaye Parkında bu ilin sonuna qədər tikinti işlərinə başlanılacaq

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