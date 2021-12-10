В Агдамский промпарк планируется инвестировать 100 млн манатов

11-17

В краткосрочной перспективе в Агдамский промышленный парк планируется инвестировать 20-25 миллионов манатов. В среднесрочной и долгосрочной перспективе объем инвестиций оценивается в 100 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности председателя Агентства по развитию экономических зон Эльшад Нуриев.

По его словам, в настоящее время анализируются в общей сложности 5 потенциальных проектов по производству в промпарке различных видов синтетических ковров, униформы, специальной и индивидуальной одежды, полимерных изделий, световых столбов и специальных кровельных покрытий на солнечной энергии, сборных железобетонных изделий".

Эльшад Нуриев отметил, что в рамках этих проектов планируется открыть более 1 100 новых рабочих мест: "Сейчас рассматриваются бизнес-планы, и после предоставления статуса резидента предприниматели смогут приступить к работе".

"После освобождения Агдама первая в городе система электроснабжения и водоснабжения была установлена на территории Агдамского промышленного парка. Построено 8 общежитий контейнерного типа (на 40 человек), медпункт, 2 офиса, продовольственные и хозяйственные магазины, аптека, столовая, прачечная, спортивная площадка и 2 санитарных узла. Городок обнесен забором протяженностью 480 метров. К городку проложена асфальтированная дорога, разбит небольшой парк и завершены работы по благоустройству. В освещении индустриального парка используются панели, питающиеся от солнечной энергии. С целью обеспечения удобства построены беседки. Кроме того, на территории промышленного парка установлен банкомат (ATM) Kapital Bank, а в ближайшие дни планируется установка платежных терминалов", - сказал он.