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В Агдамский промпарк вложат более 50 миллионов манатов

В Агдамский промпарк вложат более 50 миллионов манатов В Агдамский промышленный парк министерства экономики будет вложено более 50 млн манатов инвестиций.
Промышленность
17 мая 2022 г. 15:42
В Агдамский промпарк вложат более 50 миллионов манатов

В Агдамский промышленный парк министерства экономики будет вложено более 50 млн манатов инвестиций.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства развития экономических зон при министерстве экономики Эльшад Нуриев заявил на проходящем в Баку бизнес-форуме ЕС-Азербайджан.

"В парке будет создано более 1000 новых рабочих мест. До сих пор 9 субъектам предпринимательства был выдан статус резидентов. Из них четыре пришлись на последний месяц. Резиденты будут полностью обеспечены необходимой инфраструктурой, вслед за этим они начтут строительство производственных предприятий", - отметил представитель министерства.

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Версия на азербайджанском языке Ağdam Sənaye Parkına 50 milyon manatdan çox pul qoyulacaq

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