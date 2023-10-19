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В Агдамский и Джебраильский промпарки инвестировано более 20 млн манатов

В Агдамский и Джебраильский промпарки инвестировано более 20 млн манатов В Агдамский промышленный парк и расположенную в Джебраильском районе "Экономическую зону Аразская долина" инвестировано в общей сложности более 20 млн манатов.
Промышленность
19 октября 2023 г. 14:41
В Агдамский и Джебраильский промпарки инвестировано более 20 млн манатов

В Агдамский промышленный парк и расположенную в Джебраильском районе "Экономическую зону Аразская долина" инвестировано в общей сложности более 20 млн манатов.

Об этом сообщил Report председатель правления Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики Эльшад Нуриев.

По его словам, в Агдамский промышленный парк инвестировано около 12 млн манатов: "В парке насчитывается 19 резидентов и 6 нерезидентов. Эти инвесторы планируют вложить в парк более 176 млн манатов, создать свыше 1 600 постоянных рабочих мест. Ожидается, что первое предприятие в парке откроется в следующем году.

В "Экономическую зону Аразская долина", которая охватывает площадь в 200 га, инвестировано около 10 млн манатов. В парке насчитывается 5 резидентов и 1 нерезидент. Инвесторы планируют вложить в парк около 33 млн манатов, создать более 420 постоянных рабочих мест. Один из резидентов - ООО "Авто Лизинг Азербайджан" уже начал свою деятельность".

Э.Нуриев также отметил, что резиденты парков обеспечены готовой инфраструктурой за счет государственных средств. При этом они освобождаются от уплаты налога на имущество, земельного налога, налога на прибыль, а также НДС на ввозимое оборудование сроком на 10 лет с даты регистрации, а также от таможенных пошлин на тот же срок.

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Версия на английском языке Nearly $12M invested in industrial parks in Aghdam and Jabrayil
Версия на азербайджанском языке Ağdam və Cəbrayıldakı sənaye parklarına 20 milyon manatdan çox pul qoyulub

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