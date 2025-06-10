В Агдаме будут производиться велосипеды

В Агдаме будут производиться велосипеды

ООО "Qarabike" присвоен статус резидента Агдамского промышленного парка, находящегося в ведении Агентства по развитию экономических зон.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, новый зарегистрированный резидент будет производить велосипеды на территории промпарка.

Инвестиционная стоимость проекта составляет 8,6 млн манатов.

Предприятие, которое будет использовать передовые китайские технологии, на начальном этапе будет выпускать более 44 тыс. велосипедов в год, а на следующем этапе планируется увеличить годовую производственную мощность до 70 тыс.

В настоящее время в Агдамском промпарке 28 субъектам предпринимательства предоставлен статус резидента, а 4 предпринимателям - статус нерезидента. Предприниматели вложили более 115 млн манатов инвестиций, создав постоянные рабочие места для более 650 человек.