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В Агдаме будут производиться сигареты

В Агдаме будут производиться сигареты ЗАО "Табатерра", занимающееся производством сигарет в Азербайджане, наделено статусом резидента Агдамского промышленного парка.
Промышленность
14 июля 2023 г. 13:39
В Агдаме будут производиться сигареты

ЗАО "Табатерра", занимающееся производством сигарет в Азербайджане, наделено статусом резидента Агдамского промышленного парка.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в Твиттере.

По его словам, таким образом, число резидентов парка достигло 17.

"Компания создаст на территории парка предприятие по производству табачных изделий с инвестиционной стоимостью 40,5 млн манатов и обеспечит работой 300 человек. Этот проект будет способствовать росту экономической активности и занятости в Карабахе", - сказал М.Джаббаров.

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Версия на английском языке Tobacco goods to be produced in Azerbaijan’s Aghdam
Версия на азербайджанском языке Ağdamda siqaret istehsal ediləcək

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